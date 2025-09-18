Хабаровский край возглавил антирейтинг по наркомании в России

Хабаровский край занял первое место среди регионов России по уровню заболеваемости наркоманией в 2024 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России.
Согласно исследованию, показатель заболеваемости с впервые установленным диагнозом в Хабаровском крае составил 19,6 случая на 100 тысяч населения. Второе место заняла Новосибирская область (18,4), третье — Свердловская область (17,7). Наименьшие показатели зафиксированы в Ненецком и Чукотском автономных округах, где новых случаев наркомании не выявлено.
В конце рейтинга также расположились Чувашская Республика (1,4), Белгородская (3,2) и Оренбургская (3,4) области. Данные собраны по итогам 2024 года, передает РИА Новости.
