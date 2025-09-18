Хабаровский край возглавил антирейтинг по наркомании в России

Практикующие врачи-психиатры нередко сталкиваются с ситуацией осознанной лекарственной зависимости — когда пациенты целенаправленно посещают доктора и выпрашивают рецепты на сильнодействующие психотропные препараты, принимая их с целью получить удовольствие и испытать «одурманивающий» эффект. Что делать, если человек зависим от рецептурных препаратов, «Вечерней Москве» рассказал ведущий психиатр клиники «Аксона» Эдуард Холодов.