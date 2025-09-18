Красноярка шьет вещи, возвращающие в детство

В эпоху маркетплейсов и фабричного производства, кажется, не осталось места для вещей, сделанных руками. Но 52-летняя красноярка Мария Богомолова доказывает обратное. Она шьет лоскутные одеяла, которые не просто согревают, а хранят истории целых семей, лечат душевные раны и возвращают в детство.
О том, почему старые вещи ценнее новых, как цвет одеяла влияет на самочувствие и зачем взрослые мужчины просят сшить «ляпистое» одеяло, как у бабушки, мастерица рассказала корреспонденту krsk.aif.ru.
Из кусочков фланели.
Тяга к шитью у Марии с самого детства. В советское время красивых тканей в магазинах было не найти, поэтому творчество начиналось с переделки старых вещей.
«Мама шила, бабушка вязала, и я всегда была рядом, — вспоминает Мария. — Помню, как в подростковом возрасте из кусочков фланели собрала себе домашнее платье. Подруга тогда очень удивилась: “Я из целого куска могу сшить, а вот так, из лоскутков, собрать что-то красивое — не смогла бы”. Наверное, уже тогда во мне проснулся интерес к этому».
Для Марии лоскутное шитье — это не просто ремесло, а целая философия. Во-первых, это возможность дать вещам вторую, а то и двадцать вторую жизнь. А во-вторых — магия создания чего-то совершенно нового и уникального из простых кусочков ткани.
«Конечно, современный пэчворк — это уже искусство, с дорогими специальными тканями. Но мне ближе первоначальный смысл: взять то, что есть, и сотворить из этого мозаику, свою неповторимую историю», — делится мастерица.
«Хочу завернуться во всё зеленое».
Мария уверена, вещь, сделанная на заказ — это не просто предмет интерьера, а психотерапия. Часто клиенты приходят с неосознанным запросом, который она помогает воплотить в жизнь.
«Человек говорит: “Хочу одеяло в зеленом цвете”. И мы начинаем подбирать оттенки, фактуры. Для него этот цвет что-то значит. Может, ему не хватает уюта или просто красок в нашей долгой сибирской зиме. Ему хочется буквально завернуться во всё зеленое», — объясняет Мария.
Она считает, что одеяло — вещь сакральная. Под ним человек отдыхает, становится уязвимым и беззащитным. Поэтому лоскутное одеяло, сшитое с душой, представляет своего рода защитный кокон, оберег от внешнего мира.
Работа с воспоминаниями.
Иногда Марии доверяют не просто пошив, а работу с семейными реликвиями. Однажды к ней обратилась подруга с необычной просьбой: «перелицевать» (изменить, придав видимость нового) старое лоскутное одеяло, доставшееся от близкого человека.
«Это было огромное волнение и большая ответственность, — признается Мария. — Я понимала, что продлеваю жизнь вещи, которая уже укрывала целую семью и будет продолжать это делать, согревая уже новых ее членов. Дети особенно чувствуют эту энергетику, они любят такие одеяла и “затаскивают” их до последнего».
Еще один запоминающийся заказ был от мужчины, который попросил сшить одеяло из простой российской бязи.
«Он сказал: “Сделайте мне, чтобы оно было прямо ляпистое-преляпистое. Такое было у моей бабушки в деревне. Мне так было в нём хорошо, что я хочу сейчас такое же”. И мы сделали. Это одеяло — чистое воспоминание, ностальгия по детскому счастью».
«Теперь это самая красивая вещь в доме».
Процесс создания одного изделия может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, а иногда и лет. Бывают простые проекты из готовых нарезанных полос ткани, а бывают сложные, требующие долгой проработки эскиза и кропотливой стежки, которая может как украсить, так и испортить все изделие.
Мария вспоминает, что дольше всего мастерила одеяло для сестры. В нем были вязаные элементы — розовые цветы с зелеными стеблями. На создание ушло четыре месяца.
Для женщины самое ценное в работе — это реакция людей.
«Однажды ко мне пришла заказчица, увидела на столе заготовки для подушек с аппликацией и воскликнула: “Я мечтала об этом! Сделайте мне такие же!” Когда она забрала готовые подушки, то прислала фото с подписью: “Теперь это самая красивая вещь в моем доме”», — с улыбкой рассказывает Мария.
В такие моменты она понимает, что ее труд нужен людям. Ведь в век скоростей и конвейеров душа все равно тянется к чему-то настоящему, теплому и сделанному с любовью. К тому самому бабушкиному одеялу, под которым так хорошо и спокойно.
