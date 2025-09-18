Красноярка шьет вещи, возвращающие в детство

«Мама шила, бабушка вязала, и я всегда была рядом, — вспоминает Мария. — Помню, как в подростковом возрасте из кусочков фланели собрала себе домашнее платье. Подруга тогда очень удивилась: “Я из целого куска могу сшить, а вот так, из лоскутков, собрать что-то красивое — не смогла бы”. Наверное, уже тогда во мне проснулся интерес к этому».