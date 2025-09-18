Ричмонд
«Доблестно служил Родине»: в Омской области простились с воином, погибшим на СВО

В Москаленском районе состоялись похороны Евгения Козлова, который героически погиб в Донецкой Народной Республике.

Источник: Комсомольская правда

Печальная весть пришла 17 сентября из Москаленского района. Там простились со своим земляком, рядовым армии России Евгением Козловым. Мужчина героически погиб в ходе проведения СВО. Некролог опубликован на странице «Единая Россия Москаленское МО» соцсети «Вконтакте».

«Сегодня простились с достойным сыном Родины, рядовым армии России Козловым Евгением. 5 мая 2025 года, при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Евгений Владимирович героически погиб в ожесточенном бою против укронацистов под населенным пунктом Надеждинка. Вечная память истинному патриоту своей страны!», — говорится в некрологе.

Также в тексте сообщается, что Евгению Козлову было 40 лет. Мужчина жил в селе Ильичевка Москаленского района, работал СПК «Сибиряк» и ездил на вахту. Всегда был активными общительным, любил детей. У Евгения осталось две дочери.

Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

