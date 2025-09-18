Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове

Также сообщалось, что сотрудниками польской Службы государственной охраны нейтрализован неизвестный дрон, который пролетал над зданиями правительства и президентским дворцом (Бельведер) в Варшаве. В связи с инцидентом задержаны двое граждан Белоруссии.