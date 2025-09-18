Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове

Росавиация ограничила работу саратовского аэропорта в ночь на четверг 18 сентября. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале в 5.34.
В пресс-службе уточнили, что подобные ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность для пассажиров и персонала воздушной гавани.
Тем временем в ночь на 18 сентября украинские боевики произвели массированную атаку на Ростовскую область. В результате в Красносулинском районе произошел пожар. На площади 800 квадратных метров горела сухая трава.
Ранее сообщалось, что в небе над Воронежем российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ.
Также сообщалось, что сотрудниками польской Службы государственной охраны нейтрализован неизвестный дрон, который пролетал над зданиями правительства и президентским дворцом (Бельведер) в Варшаве. В связи с инцидентом задержаны двое граждан Белоруссии.