ФНС добилась изъятия компании пермского «хакера»

В апреле прошлого года Артем Зайцев был приговорен к 3,5 года колонии за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Как установили следствие и суд, подсудимый с подельниками предоставлял желающим данные иностранных банковских карт Visa и MasterCard банков Banc of America, Capital One Banc и Fidelity Information Services. Это давало возможность осуществлять платежи без ведома их реальных владельцев. Минувшим летом он вышел из колонии по УДО. В отношении Артема Зайцева введена процедура банкротства.