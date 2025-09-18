Ричмонд
Deadline: шоу Киммела приостановят в США из-за его слов об убийстве Кирка

Трамп назвал «отличной новостью» информацию о приостановке шоу Джимми Киммела.

Источник: Аргументы и факты

Показ вечерней программы американского комика Джимми Киммела будет приостановлен в США из-за его высказываний по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщил портал Deadline со ссылкой на телеканал ABC.

«Шоу Jimmy Kimmel Live! будет приостановлено на неопределенный срок», — сказал журналистам представитель редакции.

Киммел ранее предположил, что в Кирка мог стрелять один из сторонников президента США Дональда Трампа. Автор программы также обвинил движение MAGA («Сделаем Америку вновь великой»), которое продвигается главой Белого дома, в стремлении использовать трагедию, чтобы набрать политический вес.

Трамп, в свою очередь, написал в соцсети Truth Social, что прекращение показа шоу Киммела является «отличной новостью». Американский лидер похвалил ABC за это решение, которое он назвал «смелым» и «необходимым».

Глава государства также обратился к телекомпании NBC с призывом сделать то же самое в отношении программ, которые ведут комики Джимми Фэллон и Сет Майерс.

Напомним, в июле Трамп уже предупреждал, что Киммел может лишиться своей передачи вслед за закрытием шоу телеведущего Стивена Кольбера. Президент выразил мнение, что Киммел имеет ещё меньше таланта, чем Кольбер.

