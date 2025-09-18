Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова оставили в карельской колонии

ФСИН обжаловала решение о смене колонии для известного красноярского бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова.
Напомним, приговоренного к 20 годам строгого режима за организацию заказных убийств и подстрекательство к ним Быкова в мае 2024 года этапировали в колонию ИК-9 города Петрозаводск республики Карелия. В июне этого года стало известно, что его могут перевести оттуда для отбытия наказания ближе к месту жительства его родственников. Такое решение после жалобы защитников принял Верховный суд Карелии. Но, как сообщили в ТГ-канале команды Анатолия Быкова, оно было отменено:
«10 сентября Третий кассационный суд общей юрисдикции (город Санкт-Петербург) рассмотрел кассационную жалобу ФСИН России и отменил апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного Суда республики Карелия о признании незаконным решения ФСИН России по республике Карелия о переводе Анатолия Быкова для отбытия наказания в один из регионов России ближе месту жительства его родных. В настоящее время рассматривается возможность повторного обращения во ФСИН по республике Карелия о переводе Анатолия Быкова в один из других регионов Центральной России, также ближе к месту жительства его родных».