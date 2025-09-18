Ричмонд
Челябинцам пересчитали платежи по ЖКХ из-за затянувшихся опрессовок

В Металлургическом районе Челябинска провели проверку в сфере ЖКХ. Местная прокуратура выявила серьёзное нарушение при проведении опрессовочных работ, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Источник: Вечерний Челябинск

Гидравлические испытания — стандартная процедура. Ежегодно тысяч домов в Челябинске отключают от горячего водоснабжения, но в этом году некоторые потребители жили без него больше месяца. Проверка установила, что опрессовки, стартовавшие 20 мая, затянулись на слишком долгий срок. Из-за аварийных работ они были продлены до 16 июня, но фактически кипяток вернулся в краны людей только 8 июля.

По итогам проверок заместителя технического директора АО «УСТЭК-Челябинск» привлекли к административной ответственности, а руководству организации внесли представление об устранении нарушений. В качестве компенсации пострадавшим челябинцам провели перерасчёт платежей по ЖКХ на сумму около десяти миллионов рублей.