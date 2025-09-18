Ричмонд
Объявлено о единственном подтопленном паводком доме в Омской области

Паводковые последствия в Омской области сведены к минимуму.

Источник: SuperOmsk.ru

В Главном управлении МЧС по Омской области представили данные о паводковой ситуации на территории региона по состоянию на утро четверга, 18 сентября 2025 года. Обозначено, что в зоне паводка остается единственный жилой дом, расположенный в райцентре Таврического района Омской области, а также 5 местных приусадебных участков.

Стоит напомнить, что обильное затопление территории населенного пункта фиксировалось с середины августа 2025 года, 16 августа паводок в райцентре характеризовался как сильнейший за последние 39 лет. Однако спустя несколько недель, с 2 сентября 2025 года, заявлялось о двух подтопленных домах и постепенном сокращении числа приусадебных участков, «накрытых» большой водой.