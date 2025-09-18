Объявлено о единственном подтопленном паводком доме в Омской области

Стоит напомнить, что обильное затопление территории населенного пункта фиксировалось с середины августа 2025 года, 16 августа паводок в райцентре характеризовался как сильнейший за последние 39 лет. Однако спустя несколько недель, с 2 сентября 2025 года, заявлялось о двух подтопленных домах и постепенном сокращении числа приусадебных участков, «накрытых» большой водой.