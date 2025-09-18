WSJ: Трамп недоволен операцией Израиля против ХАМАС

Раздражение американского лидера Дональда Трампа в отношении Израиля усиливается. Президент США недоволен действиями премьера страны Биньямина Нетаньяху. Израиль не идет на прекращение огня в Газе, пишет The Wall Street Journal.
Так, президент США возмутился военной операцией, проводимой Биньямином Нетаньяху в отношении ХАМАС. По сведениям газеты, удары Израиля по Катару усилили раздражение Дональда Трампа.
В статье при этом подчеркивается, что хозяин Белого дома не спешит принимать серьезные шаги против Иерусалима. Это связано с хорошими отношениями Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. По данным источника, американский лидер гордится контактами с премьером Израиля и не желает их портить.
Во вторник, 16 сентября, ЦАХАЛ начала наступление на Газу для установления полного контроля над ним. Власти Израиля заявили о намерении уничтожить склады с продовольствием, находящиеся в городе.