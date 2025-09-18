Ричмонд
WSJ: Трамп недоволен операцией Израиля против ХАМАС

Трамп выразил недовольство нежеланием Израиля прекратить огонь в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Раздражение американского лидера Дональда Трампа в отношении Израиля усиливается. Президент США недоволен действиями премьера страны Биньямина Нетаньяху. Израиль не идет на прекращение огня в Газе, пишет The Wall Street Journal.

Так, президент США возмутился военной операцией, проводимой Биньямином Нетаньяху в отношении ХАМАС. По сведениям газеты, удары Израиля по Катару усилили раздражение Дональда Трампа.

В статье при этом подчеркивается, что хозяин Белого дома не спешит принимать серьезные шаги против Иерусалима. Это связано с хорошими отношениями Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. По данным источника, американский лидер гордится контактами с премьером Израиля и не желает их портить.

Во вторник, 16 сентября, ЦАХАЛ начала наступление на Газу для установления полного контроля над ним. Власти Израиля заявили о намерении уничтожить склады с продовольствием, находящиеся в городе.

