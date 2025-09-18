В субботу в Свердловском районе Перми будет ограничено движение транспорта

В субботу, 20 сентября, в Перми состоится Всероссийский день бега «Кросс нации-2025», в связи с чем будет временно ограничено движение транспорта.
Так, с 00:00 19 сентября до 15:00 20 сентября будет действовать запрет на остановку и стоянку для всех видов транспорта на участке улицы Самаркандской от Лякишева до Художника Зеленина.
20 сентября с 07:30 до 15:00 будет ограничено движение транспорта на участке улицы Самаркандской от Глуховской до Художника Зеленина. Будет организовано одностороннее движение по направлению от Глуховской в сторону Художника Зеленина.