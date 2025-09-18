Послание президента: как будут внедрять ИИ в образование

Министр просвещения Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подписали Совместный приказ об утверждении Концептуальных основ внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025−2029 годы. Об этом передает пресс-служба Минпросвещения страны.
Документ разработан по поручению главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана, и стал важным этапом модернизации образования.
Впервые закрепляются единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании, включая вопросы:
- этики;
- правового регулирования;
- защиты персональных данных;
- академической честности.
Концепция охватывает школы и организации технического и профессионального образования. Она предусматривает интеграцию ИИ-тем, создание цифровых учебников, формирование у обучающихся ИИ-грамотности, развитие проектной деятельности, повышение квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create.
Особый акцент сделан на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ.
Со слов Жаслана Мадиева, внедрение искусственного интеллекта в образование — это часть широкой стратегии цифровой трансформации Казахстана.
Мы создаем условия, чтобы школьники и студенты не просто пользовались цифровыми инструментами, а становились их создателями. Концепция позволит вырастить поколение специалистов, которые уверенно работают с технологиями будущего, сохраняя при этом национальные ценности и академическую честность.
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 15 сентября 2025 года указал на важность внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта в экономику, агросектор, логистику и ЖКХ.