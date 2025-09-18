Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Послание президента: как будут внедрять ИИ в образование

Казахстан утверждает национальные стандарты внедрения искусственного интеллекта в образование, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Министр просвещения Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подписали Совместный приказ об утверждении Концептуальных основ внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025−2029 годы. Об этом передает пресс-служба Минпросвещения страны.

Документ разработан по поручению главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана, и стал важным этапом модернизации образования.

говорится в сообщении

Впервые закрепляются единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании, включая вопросы:

  • этики;
  • правового регулирования;
  • защиты персональных данных;
  • академической честности.

Концепция охватывает школы и организации технического и профессионального образования. Она предусматривает интеграцию ИИ-тем, создание цифровых учебников, формирование у обучающихся ИИ-грамотности, развитие проектной деятельности, повышение квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create.

Особый акцент сделан на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ.

передает пресс-служба ведомства

Со слов Жаслана Мадиева, внедрение искусственного интеллекта в образование — это часть широкой стратегии цифровой трансформации Казахстана.

Мы создаем условия, чтобы школьники и студенты не просто пользовались цифровыми инструментами, а становились их создателями. Концепция позволит вырастить поколение специалистов, которые уверенно работают с технологиями будущего, сохраняя при этом национальные ценности и академическую честность.

отметил министр цифрового развития

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 15 сентября 2025 года указал на важность внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта в экономику, агросектор, логистику и ЖКХ.