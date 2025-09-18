Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появилось видео кортежа из полусотни люксовых авто с инициалами Кадырова

Кортеж из полусотни люксовых автомобилей с номерами с инициалами главы Чечни Рамзана Кадырова сняли на видео. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 17 сентября, российский военблогер Алексей Живов.

Кортеж из полусотни люксовых автомобилей с номерами с инициалами главы Чечни Рамзана Кадырова сняли на видео. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 17 сентября, российский военблогер Алексей Живов.

На кадрах запечатлены машины Mercedes-Benz G-класса, Rolls-Royce и спорткары Lamborghini. Колонну сопровождали автомобили ДПС, включая Mercedes-AMG. Вереницу авто возглавлял Mercedes с номером «КРА» — инициалами Кадырова.

— Обычная свадьба в Чечне. Гордость берет, что люди умеют хорошо зарабатывать и красиво жить. В конце-концов свадьба на всю жизнь. Нельзя мелочиться. PS: говорят, что это могла быть даже не свадьба, а просто люди по красоте ехали куда-то, — говорится в сообщении.

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию своего брата Адама Кадырова. На руке 17-летнего молодого человека были часы, похожие на аксессуар американского бренда Jacob&Co из серии Epic SF24. Уточняется, что стоимость такой вещи составляет 496 715 долларов (41 миллион рублей.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше