В Сети появилось видео кортежа из полусотни люксовых авто с инициалами Кадырова

Кортеж из полусотни люксовых автомобилей с номерами с инициалами главы Чечни Рамзана Кадырова сняли на видео. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 17 сентября, российский военблогер Алексей Живов.
На кадрах запечатлены машины Mercedes-Benz G-класса, Rolls-Royce и спорткары Lamborghini. Колонну сопровождали автомобили ДПС, включая Mercedes-AMG. Вереницу авто возглавлял Mercedes с номером «КРА» — инициалами Кадырова.
— Обычная свадьба в Чечне. Гордость берет, что люди умеют хорошо зарабатывать и красиво жить. В конце-концов свадьба на всю жизнь. Нельзя мелочиться. PS: говорят, что это могла быть даже не свадьба, а просто люди по красоте ехали куда-то, — говорится в сообщении.
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию своего брата Адама Кадырова. На руке 17-летнего молодого человека были часы, похожие на аксессуар американского бренда Jacob&Co из серии Epic SF24. Уточняется, что стоимость такой вещи составляет 496 715 долларов (41 миллион рублей.