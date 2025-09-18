В Перми ограничат движение транспорта из-за «Кросса нации 2025»

Изменения коснутся Свердловского района. Ограничения начнут действовать в 07:30 20 сентября и продлятся до 15:00 того же дня. Транспорт не сможет проехать по участку улицы Самаркандской от улицы Глуховской до улицы Художника Зеленина. При этом по направлению от улицы Глуховской в сторону улицы Художника Зеленина будет организовано одностороннее движение.