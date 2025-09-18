Ричмонд
В Перми ограничат движение транспорта из-за «Кросса нации 2025»

Изменения введут в Свердловском районе.

Источник: Аргументы и факты

Движение транспорта ограничат в Перми из-за проведения «Кросса нации 2025», сообщает администрация города.

Изменения коснутся Свердловского района. Ограничения начнут действовать в 07:30 20 сентября и продлятся до 15:00 того же дня. Транспорт не сможет проехать по участку улицы Самаркандской от улицы Глуховской до улицы Художника Зеленина. При этом по направлению от улицы Глуховской в сторону улицы Художника Зеленина будет организовано одностороннее движение.

Жителей просят обратить внимание на то, что накануне в Свердловском районе также нельзя будет парковаться.

«С 00:00 19 сентября до 15:00 20 сентября временно будет действовать запрет на остановку и стоянку для всех видов транспорта на участке улицы Самаркандской между улицами Лякишева и Художника Зеленина», — пояснили в мэрии.