Младший сержант Эдуард Файфер из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Младший сержант Эдуард Файфер из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Военнослужащего не стало в возрасте 38 лет. Эдуард отслужил срочную службу в танковых войсках на Алтае. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в 2010 году он уехал жить в Иркутск, где работал в фасадчиком.
— В 2024 году мужчина заключил контракт на военную службу и встал на защиту интересов России, — прокомментировали в пресс-службе администрации Слюдянки.
Во время участия в СВО Эдуард получил два осколочных ранения. К сожалению, создать свою семью Эдуард не смог. У него остались мама и отчим. Боец погиб 9 сентября 2025 года.
