Младший сержант Эдуард Файфер из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Младший сержант Эдуард Файфер из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Военнослужащего не стало в возрасте 38 лет. Эдуард отслужил срочную службу в танковых войсках на Алтае. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в 2010 году он уехал жить в Иркутск, где работал в фасадчиком.