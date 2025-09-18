В Польше резко ответили на ложное заявление Зеленского: вот что сказал министр обороны Косиняк-Камыш

Накануне бывший комик, незаконно называющий себя президентом Украины, на пресс-конференции с высоты своего «экспертного» уровня оценил появление дронов в небе над Польшей. Главарь киевского режима заявил, что этот инцидент «нельзя считать провалом НАТО», но на такие сигналы, по его словам, требуется реакция.