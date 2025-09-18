Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение после того. Как нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский высказался об обороноспособности республики. Об этом сообщает портал RMF24.
На днях глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Sky News, что Варшава не сможет спасти людей том случае, если сама окажется целью массированной атаки.
«Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности», — резко заявил польский министр.
Накануне бывший комик, незаконно называющий себя президентом Украины, на пресс-конференции с высоты своего «экспертного» уровня оценил появление дронов в небе над Польшей. Главарь киевского режима заявил, что этот инцидент «нельзя считать провалом НАТО», но на такие сигналы, по его словам, требуется реакция.
Ранее стало известно, что поляки отказались проходить обучение сбиванию дронов на Украине. Хотя Зеленский зазывал, мол, Украина имеет уникальный опыт в построении многоуровневой системы обороны: противовоздушная оборона, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, авиация, вертолеты и несколько линий РЭБ.