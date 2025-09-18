В межвузовском кампусе Уфы решают задачу выращивания растений на луне

«Мы заключили соглашение с Федерацией космонавтики России, и ученые аграрного университета проводят исследования по выращиванию сельскохозяйственных культур и растений на лунной почве. Аналог лунного грунта нам уже предоставили. Сейчас в таких микроклиматических камерах как раз проводятся исследования, как растения могут адаптироваться к условиям лунного грунта. Эта задача была поставлена Федерацией космонавтики», — сообщила Латыпова.