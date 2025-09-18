Врач рассказала о рисках улиточной терапии, набирающей популярность

Секрет улитки содержит комплекс чужеродных для иммунной системы человека белков, таких как гликопротеины и ферменты, которые способны выступать в роли мощных аллергенов. При нанесении слизи ее соединения легко проникают через эпидермальный барьер, особенно если на коже есть микроповреждения, и запускают каскад иммунного ответа. Это может проявляться в виде резкого покраснения, сильного зуда, крапивницы или даже отека Квинке в области нанесения. В наиболее тяжелых случаях реакция может перерасти в системную, поэтому перед процедурой обязательна консультация с аллергологом и проведение патч-теста (точечное нанесение аллергена на участок тела для проверки реакции).