Врач рассказала о рисках улиточной терапии, набирающей популярность

Несмотря на растущую популярность улиточной терапии, ученые предупреждают о возможных рисках процедуры. Гигантские африканские наземные улитки привлекают внимание своей необычной внешностью и размером, однако использование их секрета в косметологических целях может вызвать серьезные проблемы, включая аллергические реакции и инфекции кожи. По мнению эксперта, новое направление в косметологии требует особой осторожности. Подробности — в материале Агентства новостей «Доступ».

Гигантские африканские наземные улитки (Achatina fulica) стали популярными среди держателей питомцев благодаря своим размерам и экзотическому виду.

Эти моллюски достигают длины до 30 см и веса около 500 граммов. Они обитают в тропических регионах Африки, Азии и Южной Америки. Однако в последнее время их начали использовать в косметологии по всему миру. Сторонники этого метода говорят, что слизь улиток обладает увлажняющими и омолаживающими свойствами.

Действительно, улиточный муцин — это кладезь полезных для кожи веществ. В нем содержится гликолевая кислота, которая обеспечивает мягкую эксфолиацию (отшелушивание верхнего ороговевшего слоя), натуральные антибиотики, витамины, а также схожий с гуалуроновой кислотой — арахан сульфат. Он полезен если входит в состав косметических средств. А если муцин напрямую попадет на лицо и другие участки тела, то почти не проникает в них.

По словам эксперта Ларисы Волковой, нужного эффекта можно так и не добиться, зато легко спровоцировать обострение аллергических реакций у предрасположенных людей. Улитки не являются индивидуальными и их нельзя продезинфицировать, как следствие появляются риски инфицирования кожи.

Секрет улитки содержит комплекс чужеродных для иммунной системы человека белков, таких как гликопротеины и ферменты, которые способны выступать в роли мощных аллергенов. При нанесении слизи ее соединения легко проникают через эпидермальный барьер, особенно если на коже есть микроповреждения, и запускают каскад иммунного ответа. Это может проявляться в виде резкого покраснения, сильного зуда, крапивницы или даже отека Квинке в области нанесения. В наиболее тяжелых случаях реакция может перерасти в системную, поэтому перед процедурой обязательна консультация с аллергологом и проведение патч-теста (точечное нанесение аллергена на участок тела для проверки реакции).

рассказывает профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова

Еще одним из негативных последствий улиткотерапии может быть механическое повреждение кожи, обусловленное особенностью строения самого моллюска.

Радула — хитиновый язык-терка улитки, который она использует для соскабливания пищи, — при движении он может оставлять микроскопические царапины, невидимые невооруженным глазом. Эти незначительные повреждения нарушают целостность защитного барьера эпидермиса, что, в свою очередь, повышает чувствительность кожи и ее уязвимость перед патогенными микроорганизмами.

объясняет ученая ПНИПУ

Улитка двигается медленно или может просто не ползти, а в ответ на подталкивание может укусить. Все это приведет к макротравматизации эпидермиса (повреждение верхнего слоя кожи) и, как следствие, спровоцировать заражение инфекциями и воспаление.

Моллюски, особенно выращенные в нестерильных условиях, часто являются переносчиками патогенных бактерий, включая сальмонеллу и кишечную палочку, а также паразитических червей. Возбудители проникают в организм через слизистые оболочки человека (носа, губ) или микротрещины, поры или случайные царапины от радулы (языка-терки улитки). Риск многократно возрастает при использовании диких или неправильно содержащихся животных, чья слизь не проходит бактериологический контроль. Поэтому критически важно применять только специально выращенных в лабораторных условиях улиток, чей микробиологический статус подтвержден.

комментирует Лариса Волкова

Необходимо понимать, что улиточная слизь не избавляет от глубоких морщин и ярко выраженных признаков старения и дефектов кожи. Хотя идея размещения гигантских улиток на лице кажется привлекательной, важно помнить о потенциальных рисках для здоровья. Лучше выбрать проверенные методы ухода за кожей, которые обеспечат безопасность и эффективность. Сейчас многие косметические бренды предлагают кремы и сыворотки, содержащие экстракт слизи улиток. Такие продукты проходят всевозможные проверки качества, обеспечивая аналогичный эффект без риска заражения инфекциями или аллергических реакций.