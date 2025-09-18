Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 18 сентября 2025: Власть Молдовы превратила парламентские выборы в полный отстой; почему молодежь убегает от палаток ПАС; экстрадиция Плахотнюка в Молдову откладывается на неопределенный срок

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 18 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 18 сентября 2025:

1. Власть Молдовы в лице президентки Майи Санду и ПАС окончательно превратила обычные парламентские выборы в полный отстой: Какой-то режим психопатов.

2. Футболист и кандидат в депутаты от ПАС взбесился — хает всех, кто руководил Молдовой до нынешнего режима: Как он стране-то поможет, сначала разобрался бы с нашим футболом, а то проигрываем с рекордом 1:11.

3. Молодежь убегает от палаток ПАС в Молдове: Кандидат в депутаты от правящей партии возмущен, что люди ускоряют шаг, когда к ним обращаются агитаторы в желтом.

4. Экстрадиция Влада Плахотнюка в Молдову откладывается на неопределенный срок: А премьер Дорин Речан так мечтал увидеть беглого олигарха в Кишиневе в наручниках.

5. На несколько дней пришла осень: Жителей Молдовы ждут ураганный ветер и всего +20 градусов — но в выходные уже снова жара.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Не спасти Майю Санду: Найден рецепт, как лишить власти не только партию ПАС, но и президента Молдовы.

Рецепт, как полностью лишить ПАС власти, избавиться от этой желтой напасти, кстати, подсказала сама депутат правящей в Молдове партии Дойна Герман (далее…).

Санкции против молдавских оппозиционных политиков: Зачем это делается через Северную Америку — раскрыта схема.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия (далее…).

«Бесплатный газ только в газовой камере» — фраза, которая потрясла весь Кишинев: На молдавское гражданство российские агитаторы ПАС уже наговорили.

Госпожа Шульман случайно напомнила о том, о чем ПАС предпочитает не вспоминать — о массовом истреблении евреев (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
