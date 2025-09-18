Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп охарактеризовал движение как «больную, опасную и радикально левую катастрофу» и предупредил, что будет настаивать на расследовании деятельности всех, кто его финансирует.

— Рад сообщить нашим многочисленным патриотам, что я объявляю «Антифа» крупной террористической организацией, — написал американский лидер.

В мае признанная на территории Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» заявила о самороспуске. Кроме того, в партии приняли решение остановить боевые действия с Турцией, которые длились порядка 40 лет.

В начале января текущего года новые власти Сирии требовали от боевиков РПК, которые базировались на севере страны и были признаны Турцией террористической организацией, безоговорочно сложить оружие.

В прошлом году организацию также обвиняли в том, что она причастна к организации теракта в Анкаре. 23 октября взрыв произошел на объекте Tusaş. Трое террористов с автоматами подъехали на машине ко входу на территорию аэрокосмической компании и бросили ручную гранату.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше