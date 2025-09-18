Президент США Дональд Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп охарактеризовал движение как «больную, опасную и радикально левую катастрофу» и предупредил, что будет настаивать на расследовании деятельности всех, кто его финансирует.
— Рад сообщить нашим многочисленным патриотам, что я объявляю «Антифа» крупной террористической организацией, — написал американский лидер.
В мае признанная на территории Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» заявила о самороспуске. Кроме того, в партии приняли решение остановить боевые действия с Турцией, которые длились порядка 40 лет.
В начале января текущего года новые власти Сирии требовали от боевиков РПК, которые базировались на севере страны и были признаны Турцией террористической организацией, безоговорочно сложить оружие.
В прошлом году организацию также обвиняли в том, что она причастна к организации теракта в Анкаре. 23 октября взрыв произошел на объекте Tusaş. Трое террористов с автоматами подъехали на машине ко входу на территорию аэрокосмической компании и бросили ручную гранату.