Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией

В прошлом году организацию также обвиняли в том, что она причастна к организации теракта в Анкаре. 23 октября взрыв произошел на объекте Tusaş. Трое террористов с автоматами подъехали на машине ко входу на территорию аэрокосмической компании и бросили ручную гранату.