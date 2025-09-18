Солист Евгений Алешин из Иркутска получил звание «Заслуженный артист РФ»

У Евгения за годы работы накопилось много знаковых ролей. В 2020 году артисту присуждена премия правительства Иркутской области за творческий вклад в развитие культуры и искусства. Также он получал приз зрительских симпатий, три года подряд являлся победителем в номинации «Лучший актер сезона».