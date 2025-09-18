Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солист Евгений Алешин из Иркутска получил звание «Заслуженный артист РФ»

Он работает в Музыкальном театре имени Н. М. Загурского с 2005 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Солист Евгений Алешин из Иркутска получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Он с 2005 года работает в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского. Указ об этом размещен на сайте президента России.

— Евгений Алёшин родился в 1970 году в Волгограде и закончил училище искусств. Затем получил высшее образование на факультете «Оперное пение» и работал в нескольких театрах, — уточняется на сайте музыкального театра.

У Евгения за годы работы накопилось много знаковых ролей. В 2020 году артисту присуждена премия правительства Иркутской области за творческий вклад в развитие культуры и искусства. Также он получал приз зрительских симпатий, три года подряд являлся победителем в номинации «Лучший актер сезона».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске ушла из жизни организатор детской печати Татьяна Баева.