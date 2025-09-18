Ричмонд
В каких случаях выплата алиментов прекращается досрочно в Татарстане

Один из супругов, с которым проживает ребенок после развода, а также недееспособные родственники вправе подать на алименты. Но в отдельных случаях их выплата прекращается досрочно. Подробнее об этом — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Прекращение выплаты алиментов по соглашению.

Алименты, которые выплачиваются на основании соглашения сторон, перестают удерживаться в следующих случаях:

— в случае смерти одной из сторон — плательщика или получателя;

— после завершения срока действия соглашения;

— по другим основаниям, которые предусмотрены самим соглашением (при их наличии).

Прекращение алиментов, назначенных судом.

Если выплаты были назначены в судебном порядке, они могут быть остановлены в следующих ситуациях:

— ребёнок достиг совершеннолетия, был усыновлён другим лицом или признан полностью дееспособным;

— бывший супруг, которому перечислялись алименты, вступил в новый брак;

— получатель перестал нуждаться в материальной поддержке либо вновь обрёл трудоспособность;

— одна из сторон (плательщик или получатель) умерла или официально признана без вести пропавшей.