В каких случаях выплата алиментов прекращается досрочно в Татарстане

Прекращение выплаты алиментов по соглашению.
Алименты, которые выплачиваются на основании соглашения сторон, перестают удерживаться в следующих случаях:
— в случае смерти одной из сторон — плательщика или получателя;
— после завершения срока действия соглашения;
— по другим основаниям, которые предусмотрены самим соглашением (при их наличии).
Прекращение алиментов, назначенных судом.
Если выплаты были назначены в судебном порядке, они могут быть остановлены в следующих ситуациях:
— ребёнок достиг совершеннолетия, был усыновлён другим лицом или признан полностью дееспособным;
— бывший супруг, которому перечислялись алименты, вступил в новый брак;
— получатель перестал нуждаться в материальной поддержке либо вновь обрёл трудоспособность;
— одна из сторон (плательщик или получатель) умерла или официально признана без вести пропавшей.