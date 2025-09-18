Ричмонд
Путин поручил перевести армию на российскую форму и ткани к 2027 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о полном переходе Вооруженных сил РФ на форму и ткани отечественного производства. Документ устанавливает поэтапный переход до 2027 года.

С 1 января 2026 года вся форма для военных должна изготавливаться исключительно российскими организациями на территории страны. К 2027 году добавляется требование использовать только ткани и трикотажные полотна российского производства.

Как говорится в указе, это необходимо для исключения закупок иностранного вещевого имущества и материалов для нужд армии. Правительству, Минобороны и Минпромторгу поручено обеспечить выполнение этих требований в установленные сроки, передает РИА Новости.

11 сентября магазины бренда «Армия России» не собираются закрываться, перестанет работать только торговая точка, расположенная напротив посольства США на Новинском бульваре в Москве. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что «Армия России» планирует закрыть все 35 магазинов, а в помещении на Новинском бульваре уже сняли вывеску.