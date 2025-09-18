Путин поручил перевести армию на российскую форму и ткани к 2027 году

11 сентября магазины бренда «Армия России» не собираются закрываться, перестанет работать только торговая точка, расположенная напротив посольства США на Новинском бульваре в Москве. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что «Армия России» планирует закрыть все 35 магазинов, а в помещении на Новинском бульваре уже сняли вывеску.