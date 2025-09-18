Дни Минска начнутся в Москве в четверг

Ярмарка товаров из Беларуси развернется на Тверской площади, она стартует 18 сентября и продлится по 21 сентября. Часы работы в будни — с 11:00 до 21:00, а в предстоящие выходные — с 10:00 до 21:00. Несмотря на то, что это часть дней Минска в Москве, на прилавки решено было выставить продукты питания не только от минских производителей.
То же самое в непродовольственном секторе: будет и минская косметика, и одежда из регионов. В том числе можно будет приобрести «Мерч Первого» — одежду с цитатами президента Беларуси Александра Лукашенко.
Не только ярмарка
Дни Минска предполагают и визит председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева в столицу РФ, где он проведет переговоры с мэром Сергеем Собяниным.
Состоится и бизнес-форум «Минск и Москва: новый драйвер развития». Как ожидается, в нем примут участие около 70 организаций и предприятий двух городов. Кроме того, запланировано выступление госсекретаря Союзного государства Беларуси и России Сергея Глазьева.
Пройдут презентации успешных совместных московско-минских проектов. Бизнесу расскажут о новых возможностях. Будут подписаны соглашения и коммерческие контракты.
Помимо этого, 18 сентября в Московском международном Доме музыки 18 сентября состоится концертная программа «Минск вітае сяброў». Выступят белорусский государственный ансамбль «Песняры», Национальный президентский оркестр, белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» и другие.
Ответный визит
В декабре 2024 года дни российской столицы проходили в Минске. Также город посещал Сергей Собянин. Его принимали президент Беларуси Александр Лукашенко и занимавший тогда пост премьер-министра Роман Головченко.
Состоялись переговоры двух мэров, по итогам которых Собянин и Кухарев подписали совместное заявление. Они выразили заинтересованность в углублении и расширении сотрудничества между Минском и Москвой.