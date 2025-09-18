Дни Минска начнутся в Москве в четверг

Ярмарка товаров из Беларуси развернется на Тверской площади, она стартует 18 сентября и продлится по 21 сентября. Часы работы в будни — с 11:00 до 21:00, а в предстоящие выходные — с 10:00 до 21:00. Несмотря на то, что это часть дней Минска в Москве, на прилавки решено было выставить продукты питания не только от минских производителей.