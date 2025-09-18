Возвратная миграция: в России хотят пересмотреть принципы работы с мигрантами

Россиянам рассказали о термине «возвратная миграция». Оказалось, что в России хотят пересмотреть принципы работы с мигрантами. Об этом рассказал министр экономики Максим Решетников в разговоре с журналистами.
Решение вызвано тем, что в условиях острой нехватки кадров на рынке труда рассчитывать на мигрантов в долгосрочной перспективе становится нецелесообразным.
«Если мы будем развиваться в условиях трудодефицита, очевидно, в силу ситуаций привлекать мигрантов, ну да, разумеется, надо», — подчеркнул Решетников в разговоре с прессой.
По словам министра, Россия продолжит привлекать мигрантов, но только по более справедливой системе «приехал — поработал — уехал». Эта модель честна, она дает возможность иностранцам работать в России и получать оплату за свой труд. В свою очередь, это избавляет страну от необходимости тратить ресурсы на обучение детей этих работников, а также на поддержку их семей, включая жен и родителей, которых они привозят с собой.
Решетников также упомянул, что ведется активная работа над различными системами, направленными на повышение эффективности труда. Это необходимо для того, чтобы в будущем компенсировать сокращение числа мигрантов на рынке труда.
Сейчас в России уделяется много внимания жизни и работе мигрантов, а также их семьям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял проблему обучения детей мигрантов в российских школах. Политик отметил, что дети приезжих для посещения учебных заведений должны знать русский язык. То же самое касается и их родителей. Володин уверен, что неправильно, когда человек устраивается работать, например, таксистом, но не может четко сформулировать свою мысль на русском языке, а также не уважает законы страны, в которой находится и работает.
Кроме того, Володин подробно рассказал о законе, который контролирует прием мигрантов в российские школы. Теперь детям приезжих нужно сдать специальный экзамен для зачисления в учебное заведение. На данный момент далеко не все справляются со вступительными испытаниями.
