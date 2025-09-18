Возвратная миграция: в России хотят пересмотреть принципы работы с мигрантами

Сейчас в России уделяется много внимания жизни и работе мигрантов, а также их семьям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял проблему обучения детей мигрантов в российских школах. Политик отметил, что дети приезжих для посещения учебных заведений должны знать русский язык. То же самое касается и их родителей. Володин уверен, что неправильно, когда человек устраивается работать, например, таксистом, но не может четко сформулировать свою мысль на русском языке, а также не уважает законы страны, в которой находится и работает.