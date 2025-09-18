Солнечное затмение в сентябре пройдет незаметно для жителей Башкирии

Предстоящее частное солнечное затмение, которое произойдет 21−22 сентября, останется незамеченным для наблюдателей из Башкирии и всей России. Астрономическое явление будет доступно для просмотра лишь в южном полушарии Земли — в Новой Зеландии, южных регионах Австралии, Антарктиде, а также над просторами Тихого и Атлантического океанов.
Специалисты уфимского планетария пояснили, что при частном затмении Луна закрывает только часть солнечного диска, не вызывая полного затемнения. Максимальная фаза затемнения составит 85,5%, что означает, что Луна перекроет именно такую часть светила.
Для российских наблюдателей это событие пройдет незаметно по простой причине: в период с 20:30 21 сентября до 00:53 22 сентября по московскому времени Солнце будет находиться ниже линии горизонта.
Как разъяснили астрономы, солнечные затмения происходят исключительно в фазу новолуния, когда Луна занимает положение на прямой линии между Землей и Солнцем. При полном затмении конус лунной тени достигает земной поверхности, а при частном — на Землю падает лишь полутень, что и наблюдается в предстоящем событии.
Следующее солнечное затмение ожидается 17 февраля 2026 года и будет иметь кольцеобразную форму, но его также можно будет наблюдать только в южном полушарии. Жителям Башкирии предстоит долгое ожидание — астрономическое явление они смогут увидеть лишь 1 июня 2030 года, когда Луна закроет 0,92 часть солнечного диска. Ближайшее же затмение 2 августа 2027 года будет практически незаметным, так как затемнение составит лишь 1% диска. Полное солнечное затмение в регионе ожидается только в 2061 году.
