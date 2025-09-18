Солнечное затмение в сентябре пройдет незаметно для жителей Башкирии

Следующее солнечное затмение ожидается 17 февраля 2026 года и будет иметь кольцеобразную форму, но его также можно будет наблюдать только в южном полушарии. Жителям Башкирии предстоит долгое ожидание — астрономическое явление они смогут увидеть лишь 1 июня 2030 года, когда Луна закроет 0,92 часть солнечного диска. Ближайшее же затмение 2 августа 2027 года будет практически незаметным, так как затемнение составит лишь 1% диска. Полное солнечное затмение в регионе ожидается только в 2061 году.