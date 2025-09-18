В соцсетях вновь пишут о всплеске ОРВИ и гриппа в Узбекистане. Что происходит на самом деле?

Vaib.uz (Узбекистан. 18 сентября). В социальных сетях вновь распространились панические слухи о росте числа заболевших ОРВИ, гриппом и новыми типами вирусов в Узбекистане. Пользователи утверждают, что больницы переполнены, особенно много заболевших среди детей. В качестве подтверждения они ссылаются на новости из России и других стран СНГ, где действительно наблюдается сезонный подъем заболеваемости.