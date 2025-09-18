Ричмонд
В соцсетях вновь пишут о всплеске ОРВИ и гриппа в Узбекистане. Что происходит на самом деле?

Vaib.uz (Узбекистан. 18 сентября). В социальных сетях вновь распространились панические слухи о росте числа заболевших ОРВИ, гриппом и новыми типами вирусов в Узбекистане. Пользователи утверждают, что больницы переполнены, особенно много заболевших среди детей. В качестве подтверждения они ссылаются на новости из России и других стран СНГ, где действительно наблюдается сезонный подъем заболеваемости.

Источник: Vaib.Uz

Однако в Санитарно-эпидемиологическом комитете официально опровергли эти заявления. По данным ведомства, уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Узбекистане сейчас на 36,5% ниже эпидемического порога (многолетний средний уровень заболеваемости).

Риски существуют, но ситуация под контролем

Несмотря на стабильную обстановку, специалисты призывают сохранять бдительность. Ведомство предупреждает, что на фоне роста ОРВИ в России и соседних странах существует риск завоза инфекции в Узбекистан — через международные рейсы, трудовую миграцию и служебные поездки.

«Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям в республике находится под постоянным контролем. Для выявления циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ регулярно проводятся вирусологические исследования», — говорится в заявлении Санэпидкомитета.

Диагностика вирусов осуществляется в 15 специализированных лабораториях, находящихся в ведении ведомства.

Больше всего случаев — у самых маленьких

По информации специалистов, наибольшее число заболевших сейчас наблюдается среди детей до 1 года. Это уязвимая категория, требующая особого внимания со стороны родителей. Тем не менее, по данным на текущий момент, общая эпидемиологическая ситуация в стране остаётся стабильной и не вызывает тревоги.

В общем, никакого взрывного роста заболеваемости в Узбекистане нет, но наступление осенне-зимнего сезона требует внимательности. Родителям рекомендуют следить за самочувствием детей, избегать переохлаждений, соблюдать гигиену и при необходимости своевременно обращаться к врачу.