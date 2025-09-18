Сдались без боя: руководство фирмы «Кедр» вернуло землю омской мэрии

Однако, как выяснили правоохранительные органы, такой порядок передачи противоречил законодательству, поскольку участок находился в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ и не подлежал приватизации. Кроме того, сами теннисные корты с момента ввода в эксплуатацию не использовались по назначению, административно-хозяйственный блок не имеет внутренней отделки, а объект в целом находится в заброшенном состоянии. По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил требования контролирующего органа, постановил признать договор купли-продажи недействительным и восстановить земельный участок в муниципальную собственность.