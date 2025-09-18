Сдались без боя: руководство фирмы «Кедр» вернуло землю омской мэрии

Скандально известная фирма «Кедр» была вынуждена вернуть муниципалитету земельный участок в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Руководство фирмы решило избежать применения штрафных санкций и мер принудительного воздействия, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
В октябре 2022 года департамент имущественных отношений Администрации города Омска передал земельный участок площадью 4 787 квадратных метров в частную собственность ООО «Кедр» по договору купли-продажи. Участок был предоставлен без проведения торгов, как собственнику расположенных на нем теннисных кортов и административно-хозяйственного здания.
Однако, как выяснили правоохранительные органы, такой порядок передачи противоречил законодательству, поскольку участок находился в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ и не подлежал приватизации. Кроме того, сами теннисные корты с момента ввода в эксплуатацию не использовались по назначению, административно-хозяйственный блок не имеет внутренней отделки, а объект в целом находится в заброшенном состоянии. По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил требования контролирующего органа, постановил признать договор купли-продажи недействительным и восстановить земельный участок в муниципальную собственность.
Но новоявленный собственник земли не спешил выполнять решение суда. Тогда в дело вмешались судебные приставы.
«Желая избежать применения штрафных санкций и мер принудительного воздействия руководство ООО “Кедр” вернуло земельный участок в муниципальную собственность, передав департаменту имущественных отношении Администрации города Омска, о чем составлен соответствующий акт», — говорится в пресс-релизе ГУФССП России по Омской области.
Также ведомство сообщает, что за несвоевременное исполнение судебного решения руководству ООО «Кедр» придется оплатить исполнительский сбор в размере 50 000 рублей.
Ранее «КП в Омске» сообщала, что на депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова, депутата Омского городского совета Дмитрия Саханя и директора компании «Кедр» Игоря Толчева заведено уголовное дело по статьям «мошенничество в особо крупном размере и покушение на мошенничество». Дело касалось скандальной застройки парка 30-летия ВЛКСМ.