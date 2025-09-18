Путин поручил шить форму для военных в России и из российских материалов

Со следующего, 2026 года, форма для российских военных будет изготавливаться российскими компаниями и на территории России, а к 2027 году — швейные производства обязаны будут шить форменную одежду из тканей, произведенных в Российской Федерации. Об этом со ссылкой на подписанный президентом Владимиром Путиным указ сообщает РИА Новости.
Это поручение правительству, Минобороны и Минпромторгу прописано в документе о закупках вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России, которое осуществляется в соответствии с законами о контрактной системе в сфере госзакупок и законодательством в сфере государственного оборонного заказа для нужд ВС РФ.
В августе 2025 года Путин подписал указ, запрещающий закупку военной формы иностранного производства для Вооруженных сил РФ с 2026 года. Инициатива направлена на исключение закупок и использования вещевого имущества иностранного производства, а также материалов для его изготовления, при исполнении нужд армии России.
В июле этого года президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в правила ношения военной формы. Документ уточняет стандарты для повседневной и полевой экипировки военнослужащих Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Нововведения направлены на повышение удобства и функциональности формы, а также на усиление различий между званиями и ведомствами.