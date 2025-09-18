Путин поручил шить форму для военных в России и из российских материалов

Со следующего, 2026 года, форма для российских военных будет изготавливаться российскими компаниями и на территории России, а к 2027 году — швейные производства обязаны будут шить форменную одежду из тканей, произведенных в Российской Федерации. Об этом со ссылкой на подписанный президентом Владимиром Путиным указ сообщает РИА Новости.