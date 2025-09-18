В Прикамье пройдет всероссийский фестиваль народной росписи «Расписная суббота»

Три дня, с 19 по 21 сентября, продлится всероссийский фестиваль народной росписи «Расписная суббота». События 19 сентября развернутся в Пермском доме народного творчества «Губерния». В субботу, 20 сентября, всероссийский фестиваль отправится в Хохловку. Итоги подведут 21 сентября в Кудымкаре.
Центральным событием фестиваля «Расписная суббота» неизменно является конкурс профессионального мастерства среди художников народных росписей. Специально на этот мастеровой фестиваль в Пермь приезжают участники из разных регионов страны. Так, в минувшем году у «Расписной субботы» была весьма обширная география: от Санкт-Петербурга до Красноярска. А Гран-при конкурса профмастерства-2024 уехал в Нижний Тагил.
В этом году конкурс профессионального мастерства также будет проходить в два этапа. Первый этап — 19 сентября в Пермском доме народного творчества «Губерния». Конкурсантам предстоит расписать предмет. И это — одна из интриг конкурса «Расписная суббота»: каждый год расписываются разные предметы. В прошлом году это был скворечник. В этом году предмет весьма удивил даже постоянных участников «Расписной субботы». Всем предстоит роспись весла-правИла. В музеях России известны два расписанных весла. Одно хранится в Березниках. Второе — во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. К этому предмету прилагается описание, согласно которому расписанные резные весла-правИла в пермском Прикамье были подарком на свадьбу.
К слову о веслах. Узнать, что в этой легенде правда, а что вымысел, можно будет на фестивале «Расписная суббота» на лекции профессора Александра Черных.
Любой фестиваль Пермского дома народного творчества «Губерния» включает просветительскую программу. На «Расписной субботе» пройдут лекции и мастер-классы художников народных промыслов из Нижнего Новгорода, Елены Олениной и Николая Гущина, из Федоскино Сергея Сидорова, руководителя мастерской знаменитой фабрики миниатюрной живописи.
Также в пятницу, 19 сентября, в «Губернию» можно будет прийти на «Капустные помочи» в музыкальном формате. «Капустная сюита» — произведение, которое будет создаваться в режиме реального времени. Все привычные звуки осенних заготовок — то, как капусту рубят, трут морковь, жмут овощи для того, чтобы заквасить — станут музыкой с помощью музыкантов проекта «О. Р. З. А».
19 сентября в «Губернии», а 20 сентября в Хохловке будет работать одна из любимых площадок наших гостей — площадка, с которой можно отправить открытку в любую точку мира. На этот раз для общего проекта Пермский дом народного творчества «Губерния» и Почта России отпечатали 600 открыток четырех видов.
Второй день фестиваля пройдет в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». На втором этапе конкурса профмастерства будет проверяться умение передавать свои знания. Так что в Хохловке все желающие смогут попасть на уроки к участникам конкурса «Расписная суббота». Художники будут учить азам той традиции, в которой работают сами.
Также в Хохловке можно будет увидеть большую музыкальную программу. Здесь выступят коллективы из разных территорий Пермского края. Можно будет ближе познакомиться с пословицами, поговорками, прибаутками, частушками, увидеть представления народного театра, поиграть в подвижные игры. Ну, и коль скоро главным предметом фестиваля является весло, будут рассказаны всевозможные сказки о рыбаках и рыбках. Вход в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» по билетам. Вход на площадки фестиваля свободный.
Заключительный день фестиваля «Расписная суббота» пройдет в Кудымкаре и будет посвящен 100-летию Коми-Пермяцкого округа. В Кудымкар отправятся участники конкурса профмастерства. Здесь они познакомятся с творчеством Субботина-Пермяка. Именно этот художник внес значительный вклад в развитие промыслов. Стараниями Петра Субботина-Пермяка в начале ХХ века в Перми, Кудымкаре и Кунгуре открылись художественно-промышленные мастерские.
Также для конкурсантов пройдет арт-хакатон. Ведущей станет дизайнер из Якутска Александра Захарова.
В воскресенье, 21 сентября, будет определен победитель конкурса профессионального мастерства «Расписная суббота». В Кудымкаре состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей.