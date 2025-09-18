В Прикамье пройдет всероссийский фестиваль народной росписи «Расписная суббота»

В этом году конкурс профессионального мастерства также будет проходить в два этапа. Первый этап — 19 сентября в Пермском доме народного творчества «Губерния». Конкурсантам предстоит расписать предмет. И это — одна из интриг конкурса «Расписная суббота»: каждый год расписываются разные предметы. В прошлом году это был скворечник. В этом году предмет весьма удивил даже постоянных участников «Расписной субботы». Всем предстоит роспись весла-правИла. В музеях России известны два расписанных весла. Одно хранится в Березниках. Второе — во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. К этому предмету прилагается описание, согласно которому расписанные резные весла-правИла в пермском Прикамье были подарком на свадьбу.