Медведь появился на улицах Усть-Илимска и пугал школьников

Медведи снова начали выходить на улицы расположенного среди тайги сибирского города Усть-Илимска. Объяснение этому достаточно простое — мишек привлекают городские мусорки, где можно поживиться едой. Один из любопытных косолапых расплатился за нарушение границ жизнью.
«17 сентября в 14:38 в ЕДДС города Усть-Илимска поступила информация о том, что во дворе дома № 36 на улице Наймушина находится медведь, который идёт в сторону леса. Информация сразу была передана в полицию», — сообщают в администрации города Усть-Илимска.
На мишку наткнулись школьники, которые возвращались с занятий. Увидев косолапого на улице, они бросились бежать от него. А медведь — от них.
Сразу же на вызов выехали полицейские. Они нашли зверя недалеко от того места, у соседнего дома, и были вынуждены его застрелить, так как он представлял опасность для жителей.
Важно помнить: по закону только полиция имеет право стрелять в животное в городе, если оно угрожает людям. Охотникам в черте города использовать оружие запрещено, как и самостоятельно охотиться на диких зверей без специального разрешения. Если вы увидели медведя рядом с городом или посёлком, нужно обращаться в полицию или в Единую службу спасения.