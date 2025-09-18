Медведь появился на улицах Усть-Илимска и пугал школьников

Важно помнить: по закону только полиция имеет право стрелять в животное в городе, если оно угрожает людям. Охотникам в черте города использовать оружие запрещено, как и самостоятельно охотиться на диких зверей без специального разрешения. Если вы увидели медведя рядом с городом или посёлком, нужно обращаться в полицию или в Единую службу спасения.