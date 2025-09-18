Ряд россиян будут освобождены от оплаты за капремонт: кому будет доступна данная привилегия

Ранее KP.RU сообщил, что россиянам напомнили о важных изменениях в порядке оплаты ЖКХ. С 1 марта 2026 года нужно будет оплачивать счета за коммунальные услуги не до 10-го числа, а до 15-го. Это сделано для удобства. Ведь многие получают зарплату после 10-го числа и им трудно выделять средства, чтобы оплачивать вовремя.