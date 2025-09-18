Ряд россиян будут освобождены от оплаты за капремонт: кому будет доступна данная привилегия

Ряд россиян будут освобождены от оплаты за капитальный ремонт. Речь идет о владельцах нежилых помещений в многоквартирных домах, если такое жилье будет включено в программу реновации Москвы. Сообщается, что Госдума уже приняла соответствующий закон в первом чтении.
Инициатива исходит от Московской городской Думы. Предлагается внести изменения в закон «О статусе столицы Российской Федерации», чтобы освободить жителей от платы за капитальный ремонт. Государственная Дума одобрила соответствующий законопроект.
Документ уточняет, что ранее собранные собственниками нежилых помещений взносы на капитальный ремонт будут направлены на реализацию этой программы.
