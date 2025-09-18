Госдума одобрила проект об освобождении от платы за капремонт

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение собственников нежилых помещений в домах, попавших в программу реновации, от уплаты взносов за капитальный ремонт общего имущества.
Поправки вносятся в статьи 7−3 и 7−4 закона «О статусе столицы Российской Федерации». Сейчас жильцы домов, включенных в программу, освобождаются от уплаты с момента ее начала, а ранее внесенные средства направляются на реализацию реновации.
При этом действующее законодательство не определяет, распространяется ли эта норма на владельцев нежилых помещений — магазинов, офисов и других объектов. Новый законопроект закрепляет их право не платить взносы, приравнивая их в этом вопросе к собственникам квартир.
В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты завершают ремонт дома № 8, корп. 1 по Новопесчаной улице. На объекте выполнен комплекс мероприятий, направленный на обновление фасада и ряда внутренних инженерных систем. Пятиэтажный жилой дом с мансардой был построен в 1950 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма.