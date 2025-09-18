Стало известно, в каком регионе России проживает больше всего наркоманов

А лидером среди регионов России по ожидаемой продолжительности жизни является республика Ингушетия. Достижение таких результатов обусловлено рядом причин — значительная часть населения придерживается здорового образа жизни, развивается система здравоохранения, внедряются социальные программы для пожилых людей, в том числе функционирует специализированный дом отдыха. Долголетие в Ингушетии — это не только результат усилий государства, но и отражение традиционного уважения и заботы о старшем поколении.