Согласно информации, предоставленной ведомством, в Хабаровском крае на 100 тысяч человек приходится 19,6 случаев впервые установленного диагноза наркомании. В списке также расположились Новосибирская и Свердловская области с показателями 18,4 и 17,7 соответственно. Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7) также вошли в пятёрку.
Самые низкие уровни заболеваемости продемонстрировали Чувашская Республика (1,4), Белгородская (3,2) и Оренбургская области (3,4). В Ненецком и Чукотском автономных округах в прошедшем году не было зарегистрировано ни одного случая наркомании.
А лидером среди регионов России по ожидаемой продолжительности жизни является республика Ингушетия. Достижение таких результатов обусловлено рядом причин — значительная часть населения придерживается здорового образа жизни, развивается система здравоохранения, внедряются социальные программы для пожилых людей, в том числе функционирует специализированный дом отдыха. Долголетие в Ингушетии — это не только результат усилий государства, но и отражение традиционного уважения и заботы о старшем поколении.