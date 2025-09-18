Шансов нет: музыкальный критик оценил победу SHAMAN на «Интервидении»

SHAMAN выступит на конкурсе под номером девять.
Грядущий музыкальный конкурс «Интервидение» обещает быть непредсказуемым, однако с большой долей вероятности можно говорить о том, что Россия не победит. Об этом в разговоре с URA.RU заявил музыкальный критик Евгений Бабичев. И причина тут совсем не в песне SHAMAN (Ярослав Дронов — наст. имя).
«Думаю, что SHAMAN по-хозяйски уступит победу кому-то из приглашенных артистов. Просто потому, чтобы потом мировая общественность не говорила, что конкурс придуман исключительно для России и делать там нечего, шансов у нас нет. Зачем такие разговоры?» — поясняет эксперт.
Как бы это не звучало, нужно подумать, кому же нам «уступить» победу. По мнению Бабичева, как вариант можно рассмотреть представительницу Белоруссии Настю Кравченко, которая исполнит песню «Мотылек».
«Это участница талант-шоу “Х-Фактор. Беларусь”, сильная вокалистка. Думаю, если бы Белоруссия участвовала в “Евровидении”, она могла бы с этой песней выступить и на европейской сцене, вполне уверенно себя там чувствовать», — резюмировал критик.
Международный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале в 20:30 (мск время). По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, шоу будет зрелищным и намного красочнее, чем на самой площадке. Все-таки этот конкурс задуман как телевизионный.
Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что зрителями трансляции могут стать более 4,3 млрд человек по всему миру.