Шансов нет: музыкальный критик оценил победу SHAMAN на «Интервидении»

Грядущий музыкальный конкурс «Интервидение» обещает быть непредсказуемым, однако с большой долей вероятности можно говорить о том, что Россия не победит. Об этом в разговоре с URA.RU заявил музыкальный критик Евгений Бабичев. И причина тут совсем не в песне SHAMAN (Ярослав Дронов — наст. имя).