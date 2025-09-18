Ричмонд
Спасатели извлекли из затонувшего вездехода в Забайкалье тела еще двух погибших

Тела еще двух погибших геологов обнаружены и извлечены спасателями из затонувшего вездехода на озере Амудиса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в telegram-канале. В министерстве также добавили, что в настоящее время ведутся работы по извлечению вездехода на берег.

