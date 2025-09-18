«Понимаете, кто это»: самолет Трампа почти столкнулся с пассажирским лайнером

Самолет президента США Дональда Трампа оказался в опасной ситуации во время рейса в Лондон. Президентский Boeing 747 слишком близко приблизился к пассажирскому лайнеру Spirit Airlines, который выполнял полет над Нью-Йорком. Об этом сообщает The Mirror.
По данным СМИ, борта оказались на опасно малом расстоянии друг от друга, что могло привести к серьезным последствиям. Инцидент произошел на высоте, когда оба самолета следовали по схожим маршрутам.
— Уверен, вы понимаете, кто это… Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас, — сказал диспетчер пассажирскому самолету.
Отмечается, что в диалоге диспетчеров прозвучала необычная фраза: «Обратите внимание, Spirit 1300… Отложите iPad», передает газета.
Сразу после прилета в Лондон с официальным визитом президент США Дональд Трамп посетовал на погоду. Позднее, подходя к трапу самолета, Трамп посоветовал своей супруге Мелании Трамп быть осторожнее. В Лондоне главу Белого дома встретили министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, посол США в стране Уоррен Стивенс и виконт Худ, королевский лорд, который проведет вечер в Виндзорском замке.