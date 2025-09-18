Новый спортивный клуб построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде

На Печерских песках в Нижнем Новгороде может появиться новый спортклуб «Лето». Разрешение на его строительство появилось на сайте регионального минграда.
Спортивный клуб «Лето» хотят возвести рядом с одноименным яхт-клубом в районе полуострова Печерские пески на Грибном канале. Проект реализует компания ООО «Аквалон».
Планировку проекта подготовили еще в 2021 году. Объект включает в себя три спортивные зоны, два административных здания и автостоянку. Минград выдал разрешение на строительство в августе текущего года.
Напомним, что к 2035 году на территории Печерских песков появится масштабный туристический комплекс. Там построят современные гостиницы, лыжероллерную трассу, рестораны, развлекательные центры и спортивные площадки.
