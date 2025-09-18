В России значительно вырастут социальные выплаты: когда это произойдет и кого коснутся изменения

С 1 января 2026 года года в России значительно увеличатся пособия по беременности и родам и выплаты больничных по уходу за ребенком. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы РФ Светлану Бессараб сообщает ТАСС.
Речь идет, отметила парламентарий, в первую очередь о выплатах, зависящих от зарплаты и МРОТ. Поскольку минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится, то и для всех без исключения россиян больничный по уходу за ребенком не сможет быть ниже, чем 27 тыс. рублей в месяц.
А поскольку изменится база исчисления страховых взносов на прежние годы, то и максимальный размер больничного, пособия по беременности и родам также серьезно подрастут. Например, пособие по беременности и родам сможет увеличится почти на 20%.
Накануне директор департамента развития социального страхования Людмила Чикмачева сообщила, что Минтруд совместно с Социальным фондом России готовят изменения в правила начисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.
