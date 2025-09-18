Камеры в Новосибирске начнут штрафовать водителей без ОСАГО с ноября

С 1 ноября 2025 года в России камеры фото- и видеофиксации начнут автоматически выявлять автомобилистов без полиса ОСАГО и штрафовать их. «Горсайт» узнал у новосибирских экспертов, как нововведение может повлиять на дорожную ситуацию.
По данным Российского союза автостраховщиков, примерно каждый десятый водитель ездит без ОСАГО. В случае ДТП это усложняет процесс возмещения ущерба.
Юрист из Новосибирска Константин Зиновьев отметил, что система штрафов призвана стимулировать водителей оформлять страховку: «ОСАГО же позволяет решить этот вопрос гораздо быстрее. Таким образом государство пытается простимулировать граждан, чтобы они всё-таки делали соответствующие полисы».
По его словам, первый штраф составит 800 рублей, повторные от 3 до 5 тысяч.
«При условии, что камера находит нарушителей регулярно, то, конечно же, это будет существенно бить по карманам тех, кто пытался сэкономить на ОСАГО», — подчеркнул Зиновьев. Он также добавил, что оспорить такие штрафы будет почти невозможно: камера фиксирует номер и сверяет данные с базой страховщиков.
Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков также положительно оценил инициативу.
«Считаю, что так хоть маленько наведут порядок. Потому что, по статистике, которую предоставляли страховые компании, в Новосибирске более 50% автовладельцев не страхует свою гражданскую ответственность, соответственно невиновным в авариях это доставит большие проблемы в судах», — заявил он.
Эксперт считает, что камеры будут подключаться постепенно: «Полагаю, что с 1 ноября будет настроена лишь часть. Постепенно подключат и остальные».
По данным Российского союза автостраховщиков, в первой половине 2025 года средняя стоимость годового полиса ОСАГО для легковых автомобилей составила 7278 рублей — меньше, чем возможные штрафы за его отсутствие.