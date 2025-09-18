В Омске не хватает вакцины от опасных болезней: в минздраве назвали дату поставки

«По государственному контракту, заключенному Минздравом России… поступление вакцины в Омскую область ожидается в октябре нынешнего года. После поступления вакцина незамедлительно передается во все медицинские организации, осуществляющие иммунизацию населения», — заявил министр ведомства Дмитрий Маркелов.
Родители в соцсетях возмущаются, что дети не могут получить препарат, но из-за нехватки прививки не ставятся по графику.
«Эта одна из самых важных прививок в календаре, и такой бардак. Почему такие проблемы? Вынуждены ставить обязательные прививки платно, а это бьёт по семейному бюджету!» — возмутилась подписчица Анастасия Гоферберг.
В итоге родители вынуждены обращаться в платные медицинские центры, чтобы поставить прививки платно. Как сообщила «ФедералПресс» одна из жительниц Омска, за каждую из положенных трех прививок приходится платить больше 4 тысяч рублей.
Вакцина «Пентаксим» необходима для профилактики пяти таких опасных заболеваний среди детей, как дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш и гемофильная инфекция.
Напомним, что весной жители Омской области массово жалуются на отсутствие льготных препаратов в аптеках с начала 2025 года. Люди с инвалидностью не могут получить необходимые им лекарства. Ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура.