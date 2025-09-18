Ричмонд
В Иркутской области владельцев домашних животных оштрафовали на 581 тысячу рублей

203 человека нарушили требования к содержанию своих питомцев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области владельцев домашних животных оштрафовали на 581 тысячу рублей. В этом году 203 человека нарушили требования к содержанию своих питомцев. Об этом КП-Иркутск стало известно от службы ветеринарии Приангарья.

За несоблюдение сроков и правил регистрации собаки, а также за отсутствие предупреждения о животном у входа на частную территорию, владельцев привлекли к административной ответственности.

— Областной законопроект, разработанный в рамках федеральных норм, призван улучшить ситуацию с животными и повысить безопасность жителей, — уточнил руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.

Также владельцев собак и кошек могут оштрафовать за ненадлежащее содержание их в местах общего пользования домов, за нарушение правил перевозки животных в общественном транспорте, за собой оставление собак на привязи в общественных местах. Санкции за это могут составлять до 15 тысяч рублей.