В Иркутской области владельцев домашних животных оштрафовали на 581 тысячу рублей. В этом году 203 человека нарушили требования к содержанию своих питомцев. Об этом КП-Иркутск стало известно от службы ветеринарии Приангарья.
За несоблюдение сроков и правил регистрации собаки, а также за отсутствие предупреждения о животном у входа на частную территорию, владельцев привлекли к административной ответственности.
— Областной законопроект, разработанный в рамках федеральных норм, призван улучшить ситуацию с животными и повысить безопасность жителей, — уточнил руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.
Также владельцев собак и кошек могут оштрафовать за ненадлежащее содержание их в местах общего пользования домов, за нарушение правил перевозки животных в общественном транспорте, за собой оставление собак на привязи в общественных местах. Санкции за это могут составлять до 15 тысяч рублей.