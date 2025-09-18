В Иркутской области владельцев домашних животных оштрафовали на 581 тысячу рублей

Также владельцев собак и кошек могут оштрафовать за ненадлежащее содержание их в местах общего пользования домов, за нарушение правил перевозки животных в общественном транспорте, за собой оставление собак на привязи в общественных местах. Санкции за это могут составлять до 15 тысяч рублей.