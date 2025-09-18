Скандально известный актер Панин* оставил долги по кредитам в России

В источнике говорится, что приставы сейчас прекратили производство в отношении скандально известного актера. Долг в сумме 411 тысяч продолжает на нем числиться, но представители власти не могут найти реальное местонахождение Панина*. Кроме того, неизвестно о наличии имущества и счетов должника в России.