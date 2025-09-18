Скандально известный актер Панин* оставил долги по кредитам в России

После начала СВО актер Алексей Панин*, покинувший Россию, не выплатил задолженности по кредитам на сумму более 411 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения материалов судебных приставов.
В источнике говорится, что приставы сейчас прекратили производство в отношении скандально известного актера. Долг в сумме 411 тысяч продолжает на нем числиться, но представители власти не могут найти реальное местонахождение Панина*. Кроме того, неизвестно о наличии имущества и счетов должника в России.
В июле 2025 года против Панина* начали судебное разбирательство по поводу взыскания налогов и сборов. Сумма задолженности актера составляет около 20 тысяч рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что Панин* продолжает жить за границей. Последнее место нахождение актера предположительно — США. Но в интервью артист заявил, что хотел бы снова вернуться в Москву.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом.