Уехавший из страны актер Панин* не оплатил долги по кредитам в России

Покинувший Россию после начала спецоперации актер Алексей Панин* оставил в стране долги по кредитам на суммы свыше 411 000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов.
Отмечается, что исполнительное производство по делу актера прекратили, так как приставы не смогли установить местонахождение Панина* и его имущества.
Более того, приставы также не смогли получить сведения о наличии на банковских счетах актера денежных средств и других ценностей, сообщает агентство.
Стало известно, что после переезда во Францию Алексей Панин* вместе с дочерью стали работать в доставке еды. Актер отметил, что раньше у них с дочерью была финансовая подушка, но теперь пришлось искать дополнительный заработок.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.