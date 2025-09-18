В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку

В ночь на четверг, 18 сентября, силы ПВО отразили воздушную атаку. Беспилотники были перехвачены и уничтожены в Белой Калиитве, Новошахтинске, а также в Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Миллеровском, Морозовском и Чертковском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
По его словам, никто из людей не пострадал. Однако в Красносулинском районе из-за атаки БПЛА в поле загорелась сухая трава.
— На место выехали оперативные расчеты. Пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров. Последствия на земле будут уточняться, — сказано в сообщении.
