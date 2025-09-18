В Курахово школьница два месяца ухаживала за пострадавшим от атаки дрона

В Донецкой Народной Республике 17-летняя Виктория из Курахово рассказала, как ухаживала за местным жителем, пострадавшим при атаке дрона. По словам девушки, мужчина получил серьёзное ранение ноги. Об этом сообщает РИА «Новости».