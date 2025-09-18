Численность пожилых в Казахстане ежегодно растёт на 3%-4%

Так, по состоянию на начало текущего года в стране насчитывалось 2,8 млн человек в возрасте от 60 лет. За год их численность увеличилась на 3,7%. В целом наблюдается устойчивая тенденция роста численности пожилых людей: среднегодовой темп роста с 2010 года составляет 3,8%.
Вместе с увеличением абсолютных показателей растут и относительные. Доля людей в возрасте от 60 лет на начало текущего года составила 13,9% от всех граждан страны, и из года в год этот показатель продолжает расти, что подтверждает процесс старения населения. Например, на начало 2023 года доля пожилых составляла 13,6%, на начало 2020-го — 12%, на начало 2010-го — 9,8%.
В гендерном разрезе ситуация следующая: доля пожилых женщин составляет 16,4%, а доля пожилых мужчин — 11,3%. В обоих случаях также наблюдается рост.
Численность пожилого населения в РК растёт вместе с показателем ожидаемой продолжительности жизни. Он также увеличивается из года в год, и исключением стал лишь период пандемии коронавируса. Так, по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни составила 75,44 года (по итогам 2023-го — 75,1 года).
У женщин ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 79,42 года (годом ранее — 79,06 года), у мужчин — до 71,33 года (годом ранее — 70,99 года).
Международные агентства, такие как Международный валютный фонд (МВФ), Организация Объединённых Наций (ООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считают старение населения серьёзным демографическим вызовом. Ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась с 34 лет в 1913 году до 72 лет в 2022-м, и прогнозируется продолжение этой долгосрочной тенденции. При этом рождаемость в период с 1970 по 2020 год снизилась во всех странах. Когда были созданы ООН и ВОЗ, численность детей в возрасте до 15 лет была в 7 раз больше численности людей в возрасте от 65 лет; к 2050 году численность этих групп будет примерно одинаковой. Ожидается, что только за период с 2000 по 2050 год доля людей в возрасте от 80 лет в мире увеличится в 4 раза и достигнет почти 5%.
«Эти сдвиги предвещают колоссальный набор проблем в области здравоохранения, а также в социальной и экономической сферах в ближайшие десятилетия», — отмечают аналитики МВФ.
Стоит отметить, что старение населения в Казахстане также будет расти в долгосрочной перспективе — об этом свидетельствуют исследования ООН и Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
В условиях старения населения особое значение приобретает система пенсионного обеспечения. Увеличение продолжительности жизни и рост численности граждан старшего возраста требуют не только повышения качества медицинских и социальных услуг, но и создания устойчивой финансовой базы для достойного уровня жизни после выхода на пенсию.
Пенсия становится не просто социальной выплатой, но и гарантом экономической независимости и стабильности человека в пожилом возрасте. Поэтому для Казахстана крайне важно развивать современную и устойчивую пенсионную систему, которая способна адаптироваться к демографическим вызовам.
Одним из ключевых элементов является накопительная пенсионная система, внедрённая в РК более 25 лет назад. Её принцип заключается в том, что каждый гражданин формирует собственные пенсионные накопления на индивидуальном счёте, и эти средства инвестируются для получения дополнительного дохода и защиты от инфляции. Такой подход имеет ряд преимуществ:
снижает нагрузку на государственный бюджет в условиях роста численности пенсионеров; обеспечивает более тесную связь между трудовой деятельностью и будущим уровнем пенсионных выплат; даёт возможность гражданам самостоятельно формировать финансовую подушку безопасности на старость; позволяет инвестировать пенсионные активы в экономику, что способствует её развитию.
Таким образом, на текущий момент в стране сформирована многоуровневая пенсионная система, позволяющая эффективно отвечать на вызовы старения нации и обеспечивать граждан достойным уровнем жизни после выхода на пенсию.
Актуальность многоуровневой пенсионной системы с акцентом на накопительную часть подтверждается ростом коэффициента демографической нагрузки. Это показатель численности пенсионеров на 1 тыс. человек трудоспособного возраста. Из года в год этот коэффициент увеличивается: в 2024-м на 1 тыс. человек трудоспособного возраста приходилось уже 212 граждан пенсионного возраста.
Мировая практика подтверждает эффективность накопительных систем: именно старение населения в большинстве стран подтолкнуло правительства к их внедрению. Если в начале 2000-х почти 70% пенсионных систем в мире относились к распределительному типу, то сейчас превалируют системы с накопительным компонентом. Казахстан в этом вопросе оказался в числе первых в регионе, и сегодня предпринимаются меры для совершенствования пенсионной модели — от диверсификации инвестиционных инструментов до расширения возможностей использования пенсионных накоплений на социально значимые цели.