Численность пожилых в Казахстане ежегодно растёт на 3%-4%

Международные агентства, такие как Международный валютный фонд (МВФ), Организация Объединённых Наций (ООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считают старение населения серьёзным демографическим вызовом. Ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась с 34 лет в 1913 году до 72 лет в 2022-м, и прогнозируется продолжение этой долгосрочной тенденции. При этом рождаемость в период с 1970 по 2020 год снизилась во всех странах. Когда были созданы ООН и ВОЗ, численность детей в возрасте до 15 лет была в 7 раз больше численности людей в возрасте от 65 лет; к 2050 году численность этих групп будет примерно одинаковой. Ожидается, что только за период с 2000 по 2050 год доля людей в возрасте от 80 лет в мире увеличится в 4 раза и достигнет почти 5%.