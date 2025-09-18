Ричмонд
В Госдуме рассказали об увеличении детских пособий и больничных в 2026 году

Некоторые параметры пособий и больничных по уходу за ребенком вырастут с начала года, а маткапитал проиндексируют с 1 февраля.

С начала 2026 года ожидается значительное повышение ряда параметров детских пособий и больничных по уходу за детьми. Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля в соответствии с уровнем инфляции. Об этом сообщила ТАСС Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющая партию «Единая Россия».

«С 2026 года будут изменены прежде всего те виды пособий, которые привязаны к заработным платам граждан, включая минимальный размер оплаты труда (МРОТ)», — отметила депутат.

По словам Бессараб, в связи с повышением МРОТ с 1 января 2026 года, минимальный размер больничного по уходу за ребенком за месяц составит не менее 27 тысяч рублей. Также она напомнила, что для детей в возрасте до семи лет больничный оплачивается родителям в размере 100% вне зависимости от их стажа работы.

Максимальный размер больничного и пособия по беременности и родам также значительно увеличатся в 2026 году благодаря изменению базы для расчета страховых взносов за предыдущие годы.

Бессараб подчеркнула, что с 2026 года в России будет введена новая семейная налоговая выплата для работающих родителей. Это будет вычет по НДФЛ за предыдущий год. На эту выплату смогут претендовать семьи, в которых двое или более несовершеннолетних детей, а среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Оба родителя, если они работают, могут воспользоваться этим вычетом. Из подоходного налога в размере 13% можно будет вернуть до 7%. Этот возврат имеет приоритетное значение, отметила депутат.

