Российские хакеры взломали почту офицера Вооруженных сил Украины и выгрузили данные об убитых иностранных наемниках. Об этом в четверг, 18 сентября, пишет Telegram-канал Mash.
По данным источника, в ходе спецоперации на Украине погибли или пропали свыше трех тысяч бойцов из других стран. Так, в ходе СВО погибли 303 гражданина Колумбии, 89 бойцов из США и 86 наемников из Грузии. Помимо этого, ВС РФ ликвидировали 42 бойца из Великобритании, 29 наемников из Бразилии, 25 — из Франции и 19 — из Польши.
Отмечается, что большая часть колумбийских бойцов погибла в Курской области. Еще как минимум две тысячи человек числятся пропавшими без вести.
Иностранцы из батальона «Азов»* понесли тяжелые потери в ЛНР и ДНР. Также бойцы из Великобритании и Мексики сражались на Харьковском направлении, а штурмовики из Израиля были задействованы в Покровском.
Также иностранные наемники погибали в составе групп ДРГ «Французский легион», «Интернациональный легион Нормандская бригада» и спецподразделения Kraken в Белгородской и Брянской областях, сообщается в публикации.
Бойцы ВСУ по ошибке расстреляли взвод украинских штурмовиков, которые подошли к ним с тыла. Бойня произошла у автовокзала в Купянске неподалеку от улицы Химушина.
*Запрещенная в России террористическая организация.