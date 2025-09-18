СМИ: Хакеры взломали почту офицера ВСУ и выгрузили данные об убитых наемниках

По данным источника, в ходе спецоперации на Украине погибли или пропали свыше трех тысяч бойцов из других стран. Так, в ходе СВО погибли 303 гражданина Колумбии, 89 бойцов из США и 86 наемников из Грузии. Помимо этого, ВС РФ ликвидировали 42 бойца из Великобритании, 29 наемников из Бразилии, 25 — из Франции и 19 — из Польши.