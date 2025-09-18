Шальная пуля ранила российскую туристку во время разборки в Турции

По данным местных СМИ, преступники в черной одежде и мотоциклетных шлемах подъехали к магазину и открыли огонь по мужчинам, сидевшим рядом. В этот момент мимо проходила россиянка Татьяна Шиллер. Женщина получила ранение в ногу и была доставлена в больницу. Пострадавшие мужчины находятся в тяжелом состоянии.